Intel Core i7 1060NG7 против i7 1060G7
Что лучше: Intel Core i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8) или i7 1060G7 на 1.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i7 1060G7
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 10% ниже чем у Core i7 1060NG7 пиковое энергопотребление – 9 vs 10 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
441
441
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1060NG7 +6%
1614
1522
Passmark CPU (одноядерный)
1933
Passmark CPU (многоядерный)
6354
Geekbench 5 (одноядерный)
1172
Core i7 1060G7 +5%
1234
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1060NG7 +44%
3238
2249
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|20 марта 2020
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake Y
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-1060NG7
|i7-1060G7
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.2 ГГц
|1.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.8 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|12x
|10x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|2МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|LPDDR4-3733
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Сайт Intel Core i7 1060G7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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