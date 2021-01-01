Intel Core i7 10610U против AMD Ryzen 5 5500U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10610U на 0.8-2.3 ГГц или AMD Ryzen 5 5500U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5500U
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
449
Ryzen 5 5500U +2%
458
Cinebench R20 (многоядерный)
1490
Ryzen 5 5500U +76%
2618
Passmark CPU (одноядерный)
2457
Ryzen 5 5500U +3%
2534
Passmark CPU (многоядерный)
7250
Ryzen 5 5500U +92%
13952
Geekbench 5 (одноядерный)
1092
Ryzen 5 5500U +2%
1118
Geekbench 5 (многоядерный)
3381
Ryzen 5 5500U +65%
5570
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|13 мая 2020
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Zen 2
|Номер модели
|i7-10610U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|0.8-2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|21x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10610U
|Сайт AMD Ryzen 5 5500U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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