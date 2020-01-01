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Intel Core i7 10610U против AMD Ryzen 7 3700U

Intel Core i7 10610U
Intel Core i7 10610U
VS
AMD Ryzen 7 3700U
AMD Ryzen 7 3700U

Что лучше: Intel Core i7 10610U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или AMD Ryzen 7 3700U на 2.3 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700U and 10610U
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 10.04 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700U
  • Более современный техпроцесс - 12 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10610U
1275
Ryzen 7 3700U +16%
1474
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10610U +25%
2511
Ryzen 7 3700U
2014
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10610U +56%
3651
Ryzen 7 3700U
2343

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10610U и AMD Ryzen 7 3700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 13 мая 2020 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Zen+
Номер модели i7-10610U -
Сокет BGA-1528 FP5
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon Vega 10

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10610U Сайт AMD Ryzen 7 3700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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