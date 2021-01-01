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Intel Core i7 10610U против AMD Ryzen 7 5700U

Intel Core i7 10610U
VS
AMD Ryzen 7 5700U
Intel Core i7 10610U
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10610U на 0.8-2.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 10610U
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 40% ниже чем у Core i7 10610U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
  • На 22.47 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10610U
4016
Ryzen 7 5700U +130%
9249
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10610U
3475
Ryzen 7 5700U +68%
5832

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10610U и AMD Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 13 мая 2020 12 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Zen 2
Номер модели i7-10610U -
Сокет BGA-1528 FP6
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 0.8-2.3 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8-23x 18x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1000 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 192 512
TMUs 24 32
ROPs 3 8
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 10610U
0.38 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10610U Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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