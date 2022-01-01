Intel Core i7 10610U против Apple M1
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10610U на 0.8-2.3 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
46
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
94
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
79
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 44% ниже чем у Core i7 10610U пиковое энергопотребление – 14 vs 25 Ватт
- На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1743 и 1077 баллов
- На 22.45 ГБ/c (49%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1212
Apple M1 +26%
1525
Cinebench R23 (многоядерный)
4058
Apple M1 +92%
7804
Passmark CPU (одноядерный)
2382
Apple M1 +59%
3788
Passmark CPU (многоядерный)
7140
Apple M1 +107%
14797
Geekbench 5 (одноядерный)
1086
Apple M1 +61%
1751
Geekbench 5 (многоядерный)
3372
Apple M1 +196%
9984
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|13 мая 2020
|20 ноября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-10610U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|0.8-2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|8-23x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Apple M1 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1278 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|1024
|TMUs
|24
|64
|ROPs
|3
|32
|Вычислительные блоки
|24
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10610U
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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