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Intel Core i7 10610U против Apple M1 Pro

Intel Core i7 10610U
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 10610U
Apple M1 Pro

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10610U на 0.8-2.3 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 10610U
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 17% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 25 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 159 ГБ/c (347%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1077 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 10610U
1212
M1 Pro +27%
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 10610U
4058
M1 Pro +201%
12228
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10610U
2382
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10610U
7140
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10610U
1086
M1 Pro +62%
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10610U
3372
M1 Pro +271%
12505
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10610U и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 13 мая 2020 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Comet Lake-U -
Номер модели i7-10610U -
Сокет BGA-1528 Apple M-Socket
Интегрированная графика UHD Graphics 620 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 10
Частота 0.8-2.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 8-23x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 14 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1150 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 192 2048
TMUs 24 128
ROPs 3 64
Вычислительные блоки 24 -
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение 4096x2304 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 10610U
0.38 терафлопс
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10610U -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

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1. Intel Core i5 1135G7 или i7 10610U
2. Intel Core i7 1185G7 или i7 10610U
3. Intel Core i5 1145G7 или i7 10610U
4. Apple M1 Max или M1 Pro
5. AMD Ryzen 7 5800H или Apple M1 Pro
6. Intel Core i7 12700H или Apple M1 Pro
7. AMD Ryzen 9 5900X или Apple M1 Pro
8. Apple M1 или M1 Pro

Комментарии

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