Intel Core i7 10610U против Apple M1 Pro
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 10610U на 0.8-2.3 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
72
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
95
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
89
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 53% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 17% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 25 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Pro
- На 159 ГБ/c (347%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 14 нанометров
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1746 и 1077 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1212
M1 Pro +27%
1541
Cinebench R23 (многоядерный)
4058
M1 Pro +201%
12228
Passmark CPU (одноядерный)
2382
Passmark CPU (многоядерный)
7140
Geekbench 5 (одноядерный)
1086
M1 Pro +62%
1763
Geekbench 5 (многоядерный)
3372
M1 Pro +271%
12505
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|13 мая 2020
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|-
|Номер модели
|i7-10610U
|-
|Сокет
|BGA-1528
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 620
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
Производительность
|Количество ядер
|4
|10
|Количество потоков
|8
|10
|Частота
|0.8-2.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|8-23x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|33.7 млрд
|Техпроцесс
|14 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Apple M1 Pro GPU (16-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1150 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|192
|2048
|TMUs
|24
|128
|ROPs
|3
|64
|Вычислительные блоки
|24
|-
|TGP
|15 Вт
|30 Вт
|Макс. разрешение
|4096x2304 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|204.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10610U
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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