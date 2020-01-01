Intel Core i7 10610U против i3 10100
Что лучше: Intel Core i7 10610U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
- На 77% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 14% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.3 ГГц)
- На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
431
Core i3 10100 +3%
443
Cinebench R20 (многоядерный)
1275
Core i3 10100 +79%
2279
Passmark CPU (одноядерный)
2511
Core i3 10100 +4%
2616
Passmark CPU (многоядерный)
7259
Core i3 10100 +22%
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10610U +1%
1109
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
3651
Core i3 10100 +14%
4172
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|13 мая 2020
|1 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10610U
|i3-10100
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10610U
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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