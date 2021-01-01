Что лучше: Intel Core i7 10610U на 0.8-2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.