Intel Core i7 10610U против i5 10400H
Что лучше: Intel Core i7 10610U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 10400H на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
- На 67% ниже чем у Core i5 10400H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10400H
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10610U +1%
431
425
Cinebench R20 (многоядерный)
1275
Core i5 10400H +151%
3196
Passmark CPU (одноядерный)
2511
Core i5 10400H +11%
2790
Passmark CPU (многоядерный)
7259
Core i5 10400H +21%
8793
Geekbench 5 (одноядерный)
1109
Core i5 10400H +12%
1241
Geekbench 5 (многоядерный)
3651
Core i5 10400H +18%
4316
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|13 мая 2020
|2 апреля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|250 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-10610U
|i5-10400H
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|DDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10610U
|Сайт Intel Core i5 10400H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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