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Intel Core i7 10610U против i5 10500T

Intel Core i7 10610U
VS
Intel Core i5 10500T
Intel Core i7 10610U
Intel Core i5 10500T

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 10610U на 0.8-2.3 ГГц или десктопный i5 10500T с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500T and 10610U
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
  • На 29% ниже чем у Core i5 10500T пиковое энергопотребление – 25 vs 35 Ватт
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.8 ГГц)
  • На 4.2 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10610U
7184
Core i5 10500T +51%
10831
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10610U и i5 10500T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 13 мая 2020 1 мая 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Comet Lake-U Comet Lake
Номер модели i7-10610U i5-10500T
Сокет BGA-1528 BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel® UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 0.8-2.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 8-23x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 25-35 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10610U Сайт Intel Core i5 10500T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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