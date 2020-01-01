Intel Core i7 10610U против i5 8250U
Что лучше: Intel Core i7 10610U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 8250U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
- Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 44% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.4 ГГц)
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 10610U +24%
431
347
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 10610U +6%
1275
1202
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10610U +29%
2511
1949
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10610U +21%
7259
6014
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10610U +36%
1109
815
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10610U +41%
3651
2583
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|13 мая 2020
|21 августа 2017
|Цена в момент релиза
|-
|297 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Kaby Lake R
|Номер модели
|i7-10610U
|i5-8250U
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|1.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|16x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10610U
|Сайт Intel Core i5 8250U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
|Набор инструкций
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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