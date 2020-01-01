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Intel Core i7 10610U против i5 8265U

Intel Core i7 10610U
Intel Core i7 10610U
VS
Intel Core i5 8265U
Intel Core i5 8265U

Что лучше: Intel Core i7 10610U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 8265U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8265U and 10610U
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • На 26% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.9 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10610U +18%
2534
Core i5 8265U
2152
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10610U +14%
7149
Core i5 8265U
6249
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10610U +84%
3713
Core i5 8265U
2022

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10610U и i5 8265U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 13 мая 2020 28 августа 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Whiskey Lake
Номер модели i7-10610U i5-8265U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.8 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 18x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10610U Сайт Intel Core i5 8265U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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3. Ryzen 7 4700U или Core i7 10610U
4. Core i7 1165G7 или Core i7 10610U
5. Ryzen 5 4600U или Core i7 10610U
6. Ryzen 5 3500U или Core i5 8265U
7. Core i7 10510U или Core i5 8265U
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9. Core i5 1035G7 или Core i5 8265U
10. Core i7 1165G7 или Core i5 8265U

Комментарии

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