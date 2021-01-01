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Intel Core i7 10610U против i5 8350U

Intel Core i7 10610U
VS
Intel Core i5 8350U
Intel Core i7 10610U
Intel Core i5 8350U

Что лучше: Intel Core i7 10610U на 0.8-2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 8350U на 1.7 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8350U and 10610U
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
  • На 36% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.6 ГГц)
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1083 и 901 балл
Причины выбрать Intel Core i5 8350U
  • На 40% ниже чем у Core i7 10610U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10610U +18%
2457
Core i5 8350U
2083
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10610U +15%
7250
Core i5 8350U
6307
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10610U +12%
3381
Core i5 8350U
3016

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10610U и i5 8350U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 13 мая 2020 21 августа 2017
Цена в момент релиза - 297 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Kaby Lake R
Номер модели i7-10610U i5-8350U
Сокет BGA-1528 BGA-1356
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.8-2.3 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 17x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10610U Сайт Intel Core i5 8350U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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