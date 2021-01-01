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Intel Core i7 10610U против i5 8365U

Intel Core i7 10610U
VS
Intel Core i5 8365U
Intel Core i7 10610U
Intel Core i5 8365U

Что лучше: Intel Core i7 10610U на 0.8-2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i5 8365U на 1.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8365U and 10610U
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
  • Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 4.1 ГГц)
  • На 8.3 ГБ/c (22%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1083 и 941 балл
Причины выбрать Intel Core i5 8365U
  • На 40% ниже чем у Core i7 10610U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10610U +12%
7250
Core i5 8365U
6486
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10610U +19%
3381
Core i5 8365U
2840

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 10610U и i5 8365U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 13 мая 2020 16 апреля 2019
Цена в момент релиза - 297 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Comet Lake-U Whiskey Lake
Номер модели i7-10610U i5-8365U
Сокет BGA-1528 BGA-1528
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 620 Intel UHD Graphics 620

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 0.8-2.3 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.9 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 16x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 45.8 ГБ/c 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 10610U Сайт Intel Core i5 8365U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16
Набор инструкций - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Конкуренты

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3. Intel Core i7 10510U или Intel Core i7 10610U
4. Intel Core i7 8665U или Intel Core i7 10610U
5. Intel Core i7 1065G7 или Intel Core i5 8365U
6. Intel Core i7 1165G7 или Intel Core i5 8365U
7. Intel Core i5 8265U или Intel Core i5 8365U
8. Intel Core i5 10210U или Intel Core i5 8365U
9. Intel Core i5 1035G4 или Intel Core i5 8365U

Комментарии

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