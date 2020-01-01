Intel Core i7 10610U против i7 1060NG7
Что лучше: Intel Core i7 10610U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9) или i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-2666
- На 29% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- На 33% ниже чем у Core i7 10610U пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 12.5 ГБ/c (27%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
431
Core i7 1060NG7 +2%
441
Cinebench R20 (многоядерный)
1275
Core i7 1060NG7 +22%
1560
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 10610U +32%
2511
1906
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 10610U +18%
7259
6154
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 10610U +4%
1109
1064
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 10610U +53%
3651
2390
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|13 мая 2020
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Comet Lake-U
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i7-10610U
|i7-1060NG7
|Сокет
|BGA-1528
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 620
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.8 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.9 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|18x
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|45.8 ГБ/c
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 10610U
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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