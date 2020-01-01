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Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7
VS
AMD Ryzen 3 3200G
AMD Ryzen 3 3200G

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 3 3200G на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200G and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 77% ниже чем у Ryzen 3 3200G пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
Причины выбрать AMD Ryzen 3 3200G
  • Разблокированный множитель
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1065G7 +14%
2496
Ryzen 3 3200G
2199
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7 +23%
8943
Ryzen 3 3200G
7247
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +40%
4026
Ryzen 3 3200G
2879

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и AMD Ryzen 3 3200G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 30 сентября 2019
Цена в момент релиза - 99 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Zen+
Номер модели i7-1065G7 -
Сокет BGA-1526 AM4
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 1.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 13x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт AMD Ryzen 3 3200G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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