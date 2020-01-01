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Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 3 3200U

Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7
VS
AMD Ryzen 3 3200U
AMD Ryzen 3 3200U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 3 3200U с 2-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3200U and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 7 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +164%
1530
Ryzen 3 3200U
580
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1065G7 +34%
2496
Ryzen 3 3200U
1865
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7 +119%
8943
Ryzen 3 3200U
4085
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +165%
4026
Ryzen 3 3200U
1520

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и AMD Ryzen 3 3200U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 6 января 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen+
Номер модели i7-1065G7 -
Сокет BGA-1526 FP5
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Radeon Vega 3

Производительность

Количество ядер 4 2
Количество потоков 8 4
Частота 1.3 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 13x 26x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.5 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт AMD Ryzen 3 3200U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 12
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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