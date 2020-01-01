Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 5 3600XT
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 5 3600XT с 6-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 84% ниже чем у Ryzen 5 3600XT пиковое энергопотребление – 15 vs 95 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics G7
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600XT
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
446
Ryzen 5 3600XT +12%
501
Cinebench R20 (многоядерный)
1530
Ryzen 5 3600XT +160%
3984
Passmark CPU (одноядерный)
2496
Ryzen 5 3600XT +12%
2794
Passmark CPU (многоядерный)
8943
Ryzen 5 3600XT +111%
18833
Geekbench 5 (одноядерный)
1166
Ryzen 5 3600XT +11%
1299
Geekbench 5 (многоядерный)
4026
Ryzen 5 3600XT +77%
7141
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|7 июля 2020
|Цена в момент релиза
|-
|249 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 2
|Номер модели
|i7-1065G7
|-
|Сокет
|BGA-1526
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|36x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|4.9 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт AMD Ryzen 5 3600XT
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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