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Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7
VS
AMD Ryzen 7 2700X
AMD Ryzen 7 2700X

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 2700X с 8-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700X and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 86% ниже чем у Ryzen 7 2700X пиковое энергопотребление – 15 vs 105 Ватт
  • Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • Более чем на 15 °C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics G7
Причины выбрать AMD Ryzen 7 2700X
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1065G7
1530
Ryzen 7 2700X +156%
3910
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7
8943
Ryzen 7 2700X +94%
17360
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +11%
1166
Ryzen 7 2700X
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7
4026
Ryzen 7 2700X +69%
6815

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и AMD Ryzen 7 2700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 19 апреля 2018
Цена в момент релиза - 329 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Zen+
Номер модели i7-1065G7 -
Сокет BGA-1526 AM4
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Нет

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 13x 37x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 85°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт AMD Ryzen 7 2700X
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 20
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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