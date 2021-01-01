Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 7 5800HS
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5800HS с 8-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 57% ниже чем у Ryzen 7 5800HS пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800HS
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
- На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1340 и 1217 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
446
Cinebench R20 (многоядерный)
1523
Passmark CPU (одноядерный)
2429
Passmark CPU (многоядерный)
8844
Geekbench 5 (одноядерный)
1199
Ryzen 7 5800HS +11%
1331
Geekbench 5 (многоядерный)
3764
Ryzen 7 5800HS +91%
7188
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-1065G7
|-
|Сокет
|BGA-1526
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.3 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|28x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт AMD Ryzen 7 5800HS
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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