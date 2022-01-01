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Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 7 5825U

Intel Core i7 1065G7
VS
AMD Ryzen 7 5825U
Intel Core i7 1065G7
AMD Ryzen 7 5825U

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5825U and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 40% ниже чем у Ryzen 7 5825U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1448 и 1167 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1065G7
2380
Ryzen 7 5825U +30%
3091
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7
8618
Ryzen 7 5825U +111%
18208
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1065G7
1158
Ryzen 7 5825U +24%
1439
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7
3915
Ryzen 7 5825U +66%
6501
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и AMD Ryzen 7 5825U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 августа 2019 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake Barcelo
Номер модели i7-1065G7 -
Сокет BGA-1526 FP6
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 1.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 13x 20x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 64 32
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт AMD Ryzen 7 5825U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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