Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 7 5825U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5825U с 8-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 40% ниже чем у Ryzen 7 5825U пиковое энергопотребление – 15 vs 25 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
- Появился на 2 года и 5 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1448 и 1167 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1142
Cinebench R23 (многоядерный)
4450
Passmark CPU (одноядерный)
2380
Ryzen 7 5825U +30%
3091
Passmark CPU (многоядерный)
8618
Ryzen 7 5825U +111%
18208
Geekbench 5 (одноядерный)
1158
Ryzen 7 5825U +24%
1439
Geekbench 5 (многоядерный)
3915
Ryzen 7 5825U +66%
6501
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Barcelo
|Номер модели
|i7-1065G7
|-
|Сокет
|BGA-1526
|FP6
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics G7
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|1.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|20x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|64
|32
|ROPs
|8
|8
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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