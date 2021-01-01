Intel Core i7 1065G7 против AMD Ryzen 9 5950X
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 86% ниже чем у Ryzen 9 5950X пиковое энергопотребление – 15 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics G7
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
- Имеет на 56 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Появился на 1 год и 3 месяца позже чем соперник
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1693 и 1195 баллов
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.9 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
453
Ryzen 9 5950X +38%
626
Cinebench R20 (многоядерный)
1559
Ryzen 9 5950X +559%
10276
Passmark CPU (одноядерный)
2472
Ryzen 9 5950X +42%
3519
Passmark CPU (многоядерный)
8914
Ryzen 9 5950X +422%
46573
Geekbench 5 (одноядерный)
1214
Ryzen 9 5950X +42%
1722
Geekbench 5 (многоядерный)
3463
Ryzen 9 5950X +397%
17204
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 августа 2019
|8 октября 2020
|Цена в момент релиза
|-
|799 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-1065G7
|-
|Сокет
|BGA-1526
|AM4
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|4
|16
|Количество потоков
|8
|32
|Частота
|1.3 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|34x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт AMD Ryzen 9 5950X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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