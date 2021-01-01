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Intel Core i7 1065G7 против Apple M1

Intel Core i7 1065G7
VS
Apple M1
Intel Core i7 1065G7
Apple M1

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M1 and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1195 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% ниже чем у Core i7 1065G7 пиковое энергопотребление – 14 vs 15 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +10%
453
Apple M1
412
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1065G7
1559
Apple M1 +37%
2137
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1065G7
2472
Apple M1 +52%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7
8914
Apple M1 +71%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1065G7
1214
Apple M1 +45%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7
3463
Apple M1 +120%
7634

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и Apple M1

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 августа 2019 20 ноября 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Icestorm and Firestorm
Номер модели i7-1065G7 -
Сокет BGA-1526 Apple M-Socket
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Apple M1 GPU

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 8
Частота 1.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.2 ГГц
Множитель 13x 0x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 320КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 16 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 14 Вт
Критическая температура 100°C -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.25 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 -
Версия PCI Express 3.0 4.0
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Конкуренты

1. Intel Core i7 1065G7 или i7 10750H
2. Intel Core i7 1065G7 или AMD Ryzen 5 4500U
3. Intel Core i7 1065G7 или AMD Ryzen 5 4600H
4. Intel Core i7 1065G7 или i5 1135G7
5. Intel Core i7 1065G7 или i5 10210U
6. Apple M1 или Intel Core i7 10750H
7. Apple M1 или Intel Core i5 10300H
8. Apple M1 или Intel Core i5 1135G7
9. Apple M1 или Intel Core i9 9980HK
10. Apple M1 или Intel Core i9 9880H

Комментарии

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