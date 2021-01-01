Intel Core i7 1065G7 против Apple M1 Max
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 50% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт
- На 22% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Max
- Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 50% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1185 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1170
M1 Max +33%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
4552
M1 Max +178%
12634
Passmark CPU (одноядерный)
2440
Passmark CPU (многоядерный)
8970
Geekbench 5 (одноядерный)
1208
M1 Max +49%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
3986
M1 Max +222%
12822
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|1 августа 2019
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Ice Lake
|-
|Номер модели
|i7-1065G7
|-
|Сокет
|BGA-1526
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics G7
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|4
|10
|Количество потоков
|8
|10
|Частота
|1.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.2 ГГц
|Множитель
|13x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|4096
|TMUs
|64
|256
|ROPs
|8
|128
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|-
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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