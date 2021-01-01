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Intel Core i7 1065G7 против Apple M1 Pro

Intel Core i7 1065G7
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i7 1065G7
Apple M1 Pro

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или Apple M1 Pro с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 50% ниже чем у M1 Pro пиковое энергопотребление – 15 vs 30 Ватт
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1745 и 1185 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1065G7
1170
M1 Pro +32%
1540
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1065G7
4552
M1 Pro +171%
12346
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1065G7
2440
M1 Pro
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7
8970
M1 Pro
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1065G7
1208
M1 Pro +46%
1769
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7
3986
M1 Pro +221%
12785

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 августа 2019 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Ice Lake -
Номер модели i7-1065G7 -
Сокет BGA-1526 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 Apple M1 Pro GPU (16-core)

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 10
Частота 1.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.2 ГГц
Множитель 13x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 512 2048
TMUs 64 128
ROPs 8 64
TGP 15 Вт 30 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1065G7
н/д
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 -
Версия PCI Express 3.0 -
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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