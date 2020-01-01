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Intel Core i7 1065G7 против i3 8300

Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7
VS
Intel Core i3 8300
Intel Core i3 8300

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или десктопный i3 8300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300 and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 76% ниже чем у Core i3 8300 пиковое энергопотребление – 15 vs 62 Ватт
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7 +43%
8943
Core i3 8300
6261
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +155%
4026
Core i3 8300
1578

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и i3 8300

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Coffee Lake
Номер модели i7-1065G7 i3-8300
Сокет BGA-1526 LGA-1151
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 1.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Множитель 13x -
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет -

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 62 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт Intel Core i3 8300
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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