Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или десктопный i3 8300 на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.