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Intel Core i7 1065G7 против i3 9100F

Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7
VS
Intel Core i3 9100F
Intel Core i3 9100F

Что лучше: ноутбучный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или десктопный i3 9100F на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 9100F and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 77% ниже чем у Core i3 9100F пиковое энергопотребление – 15 vs 65 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel Iris Plus Graphics G7
Причины выбрать Intel Core i3 9100F
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (4.2 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +32%
1530
Core i3 9100F
1160
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7 +32%
8943
Core i3 9100F
6758
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +11%
4026
Core i3 9100F
3627

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и i3 9100F

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 23 апреля 2019
Цена в момент релиза - 122 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Coffee Lake
Номер модели i7-1065G7 i3-9100F
Сокет BGA-1526 LGA-1151
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Нет

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 4
Частота 1.3 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 13x 36x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт Intel Core i3 9100F
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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