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Intel Core i7 1065G7 против i5 10200H

Intel Core i7 1065G7
VS
Intel Core i5 10200H
Intel Core i7 1065G7
Intel Core i5 10200H

Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 10200H на 2.4 ГГц (c Turbo Boost до 4.1)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10200H and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 67% ниже чем у Core i5 10200H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1235 и 1089 баллов
Причины выбрать Intel Core i5 10200H
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2933
  • На 5% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и i5 10200H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 1 сентября 2020
Цена в момент релиза - 250 долларов
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Comet Lake-H
Номер модели i7-1065G7 i5-10200H
Сокет BGA-1526 BGA-1440
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.3 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.1 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 13x 24x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics 630
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1000 МГц
Шейдерные блоки 512 192
TMUs 64 24
ROPs 8 3
Вычислительные блоки - 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц 4096x2304 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1065G7
н/д
Core i5 10200H
0.38 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2933
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 45.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт Intel Core i5 10200H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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5. Core i7 1065G7 или Core i5 10210U
6. Core i5 10200H или Core i7 10750H
7. Core i5 10200H или Ryzen 7 4800H
8. Core i5 10200H или Core i5 10300H
9. Core i5 10200H или Ryzen 7 5800H
10. Core i5 10200H или Ryzen 5 5600H

Комментарии

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