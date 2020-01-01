Intel Core i7 1065G7 против i5 1035G1
Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 1035G1 на 1 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
- На 8% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +5%
446
425
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +12%
1530
1365
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1065G7 +6%
2496
2362
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7 +13%
8943
7923
Geekbench 5 (одноядерный)
1166
1166
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +12%
4026
3592
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|1 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Ice Lake
|Номер модели
|i7-1065G7
|i5-1035G1
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics G1
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|10x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт Intel Core i5 1035G1
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
Опрос
8 (28.6%)
20 (71.4%)
Всего проголосовало: 28
Конкуренты
- Ryzen 7 4800HS vs Core i7 1065G7
- Ryzen 7 4800H vs Core i7 1065G7
- Core i5 10300H vs Core i7 1065G7
- Core i5 10210U vs Core i7 1065G7
- Ryzen 7 4700U vs Core i7 1065G7
- Ryzen 5 4500U vs Core i5 1035G1
- Core i7 10510U vs Core i5 1035G1
- Ryzen 7 4700U vs Core i5 1035G1
- Core i7 1165G7 vs Core i5 1035G1
- Core i3 10110U vs Core i5 1035G1