Главная > Сравнения CPU > Core i7 1065G7 vs Core i5 1035G1

Intel Core i7 1065G7 против i5 1035G1

Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7
VS
Intel Core i5 1035G1
Intel Core i5 1035G1

Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 1035G1 на 1 ГГц (c Turbo Boost до 3.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1035G1 and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и i5 1035G1

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 1 августа 2019
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Ice Lake
Номер модели i7-1065G7 i5-1035G1
Сокет BGA-1526 BGA-1526
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics G1

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.3 ГГц 1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 13x 10x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт Intel Core i5 1035G1
Версия PCI Express 3.0 3.0
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
8 (28.6%)
20 (71.4%)
Всего проголосовало: 28

Конкуренты

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i5 1035G1 или i7 1065G7?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях