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Intel Core i7 1065G7 против i5 10500T

Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7
VS
Intel Core i5 10500T
Intel Core i5 10500T

Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или десктопный i5 10500T с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10500T and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 58% ниже чем у Core i5 10500T пиковое энергопотребление – 15 vs 36 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 10500T
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7
8943
Core i5 10500T +19%
10646
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и i5 10500T

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 1 мая 2020
Цена в момент релиза - 192 долларов
Тип Для ноутбука Десктопный
Кодовое имя Ice Lake Comet Lake
Номер модели i7-1065G7 i5-10500T
Сокет BGA-1526 BGA-1200
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD 630

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.8 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 13x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 36 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2666
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт Intel Core i5 10500T
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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