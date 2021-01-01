Intel Core i7 1065G7 против i5 11260H
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или i5 11260H с 6-ядрами на 2.1-2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 67% ниже чем у Core i5 11260H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11260H
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 17% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1383 и 1185 баллов
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1170
Core i5 11260H +20%
1400
Cinebench R23 (многоядерный)
4552
Core i5 11260H +99%
9070
Passmark CPU (одноядерный)
2440
Passmark CPU (многоядерный)
8970
Geekbench 5 (одноядерный)
1208
Core i5 11260H +16%
1404
Geekbench 5 (многоядерный)
3986
Core i5 11260H +64%
6553
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|11 мая 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Tiger Lake H45
|Номер модели
|i7-1065G7
|i5-11260H
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1787
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics G7
|UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.3 ГГц
|2.1-2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|21-26x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35-45 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|128
|TMUs
|64
|16
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|-
|16
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт Intel Core i5 11260H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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