Intel Core i7 1065G7 против Intel Core i5 11300H
Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или Intel Core i5 11300H на 2.6-3.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 57% ниже чем у Intel Core i5 11300H пиковое энергопотребление – 15 vs 35 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11300H
- Появился на 1 год и 6 месяцев позже чем соперник
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1392 и 1235 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1149
Intel Core i5 11300H +21%
1392
Cinebench R23 (многоядерный)
4407
Intel Core i5 11300H +21%
5328
Passmark CPU (одноядерный)
2436
Intel Core i5 11300H +17%
2861
Passmark CPU (многоядерный)
8678
Intel Core i5 11300H +32%
11446
Geekbench 5 (одноядерный)
1212
Intel Core i5 11300H +13%
1369
Geekbench 5 (многоядерный)
4127
Intel Core i5 11300H +11%
4571
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Tiger Lake H35
|Номер модели
|i7-1065G7
|i5-11300H
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1449
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics G7
|Iris Xe Graphics 80EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|26-31x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1250КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|28-35 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|640
|TMUs
|64
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|-
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт Intel Core i5 11300H
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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