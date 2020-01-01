Intel Core i7 1065G7 против i5 1130G7
Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 1130G7 на 1.1 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать Intel Core i5 1130G7
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 40% ниже чем у Core i7 1065G7 пиковое энергопотребление – 9 vs 15 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
446
Cinebench R20 (многоядерный)
1530
Passmark CPU (одноядерный)
2496
Passmark CPU (многоядерный)
8943
Geekbench 5 (одноядерный)
1166
Core i5 1130G7 +1%
1179
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +33%
4026
3035
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|2 сентября 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Tiger Lake UP4
|Номер модели
|i7-1065G7
|i7-1130G7
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1440
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Iris Xe Graphics G7 80EU
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|1.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|2 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|9 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|LPDDR4-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт Intel Core i5 1130G7
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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