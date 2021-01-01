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Intel Core i7 1065G7 против i5 11500H

Intel Core i7 1065G7
VS
Intel Core i5 11500H
Intel Core i7 1065G7
Intel Core i5 11500H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или i5 11500H с 6-ядрами на 2.4-2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 11500H and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 67% ниже чем у Core i5 11500H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
Причины выбрать Intel Core i5 11500H
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1506 и 1185 баллов
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1065G7
4552
Core i5 11500H +112%
9648
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7
8970
Core i5 11500H +93%
17286
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и i5 11500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 11 мая 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake Tiger Lake H45
Номер модели i7-1065G7 i5-11500H
Сокет BGA-1526 BGA-1787
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)

Производительность

Количество ядер 4 6
Количество потоков 8 12
Частота 1.3 ГГц 2.4-2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 13x 24-29x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Частота GPU 300 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 512 256
TMUs 64 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки - 32
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 1065G7
н/д
Core i5 11500H
0.742 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт Intel Core i5 11500H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий - 20
Расширенные инструкции SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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