Intel Core i7 1065G7 против i5 1235U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или i5 1235U с 10-ядрами на 1.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i5 1235U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i5 1235U
- Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1470 и 1182 балла
- На 13% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1154
Cinebench R23 (многоядерный)
4498
Passmark CPU (одноядерный)
2425
Core i5 1235U +39%
3366
Passmark CPU (многоядерный)
8735
Core i5 1235U +27%
11126
Geekbench 5 (одноядерный)
1187
Core i5 1235U +25%
1483
Geekbench 5 (многоядерный)
3923
Core i5 1235U +4%
4066
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|23 февраля 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Alder Lake-U
|Номер модели
|i7-1065G7
|i5-1235U
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1744
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics G7
|Iris Xe Graphics (80EU)
Производительность
|Количество ядер
|4
|10
|Количество потоков
|8
|12
|Частота
|1.3 ГГц
|1.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|13x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1200 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|640
|TMUs
|64
|40
|ROPs
|8
|20
|Вычислительные блоки
|-
|80
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт Intel Core i5 1235U
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|20
|Расширенные инструкции
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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