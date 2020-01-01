Intel Core i7 1065G7 против i5 7200U
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или i5 7200U с 2-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 5 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 26% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +45%
446
308
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +136%
1530
648
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1065G7 +40%
2496
1782
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7 +166%
8943
3365
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +50%
1166
779
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +131%
4026
1746
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|30 августа 2016
|Цена в момент релиза
|-
|281 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Kaby Lake
|Номер модели
|i7-1065G7
|i5-7200U
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1356
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel HD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|2
|Количество потоков
|8
|4
|Частота
|1.3 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.1 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|3МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|34.1 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт Intel Core i5 7200U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|12
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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