Intel Core i7 1065G7 против i5 8257U
Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 8257U на 1.4 ГГц (c Turbo Boost до 3.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +15%
446
389
Cinebench R20 (многоядерный)
1530
Core i5 8257U +2%
1559
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1065G7 +9%
2496
2296
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7 +9%
8943
8182
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +28%
1166
908
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +6%
4026
3791
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|9 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|320 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-1065G7
|i5-8257U
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Plus Graphics 645
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|1.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.9 ГГц
|Множитель
|13x
|14x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2400, LPDDR3-2133
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|37.5 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт Intel Core i5 8257U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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