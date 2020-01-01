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Intel Core i7 1065G7 против i5 8259U

Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7
VS
Intel Core i5 8259U
Intel Core i5 8259U

Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 8259U на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8259U and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 46% ниже чем у Core i5 8259U пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1065G7 +13%
2496
Core i5 8259U
2216
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7 +10%
8943
Core i5 8259U
8112
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и i5 8259U

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Coffee Lake
Номер модели i7-1065G7 i5-8259U
Сокет BGA-1526 BGA-1528
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel Iris Plus Graphics 655

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.8 ГГц
Множитель 13x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2400, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 37.5 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт Intel Core i5 8259U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 SSE4.1, SSE4.2, AVX-2

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Комментарии

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