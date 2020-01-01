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Intel Core i7 1065G7 против i5 8300H

Intel Core i7 1065G7
Intel Core i7 1065G7
VS
Intel Core i5 8300H
Intel Core i5 8300H

Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i5 8300H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 8300H and 1065G7
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
  • На 67% ниже чем у Core i5 8300H пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i5 8300H
  • На 3% выше частота в Turbo Boost (4 ГГц против 3.9 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1065G7
1530
Core i5 8300H +10%
1677
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7 +20%
8943
Core i5 8300H
7456
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +19%
4026
Core i5 8300H
3390

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1065G7 и i5 8300H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 августа 2019 3 апреля 2018
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Coffee Lake
Номер модели i7-1065G7 i5-8300H
Сокет BGA-1526 BGA-1440
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 Intel UHD Graphics 630

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 1.3 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 4 ГГц
Частота шины - 100 МГц
Множитель 13x 23x
Скорость шины 4 ГТ/c 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро) 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2666, LPDDR3-2133
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 41.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1065G7 Сайт Intel Core i5 8300H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий - 16
Набор инструкций SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512 -

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Комментарии

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