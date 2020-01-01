Intel Core i7 1065G7 против i5 9600K
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц или десктопный i5 9600K с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- На 84% ниже чем у Core i5 9600K пиковое энергопотребление – 15 vs 95 Ватт
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i5 9600K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 3.9 ГГц)
- Имеет на 1 МБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
446
Core i5 9600K +8%
481
Cinebench R20 (многоядерный)
1530
Core i5 9600K +69%
2593
Passmark CPU (одноядерный)
2496
Core i5 9600K +10%
2736
Passmark CPU (многоядерный)
8943
Core i5 9600K +21%
10850
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +4%
1166
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
4026
Core i5 9600K +35%
5451
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|8 октября 2018
|Цена в момент релиза
|-
|263 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Coffee Lake
|Номер модели
|i7-1065G7
|i5-9600K
|Сокет
|BGA-1526
|LGA-1151
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|6
|Количество потоков
|8
|6
|Частота
|1.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|9МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|95 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт Intel Core i5 9600K
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2
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