Intel Core i7 1065G7 против i7 10510Y
Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i7 10510Y на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i7 10510Y
- На 53% ниже чем у Core i7 1065G7 пиковое энергопотребление – 7 vs 15 Ватт
- На 15% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
446
Cinebench R20 (многоядерный)
1530
Passmark CPU (одноядерный)
2496
Passmark CPU (многоядерный)
8943
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +13%
1166
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +67%
4026
2414
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|21 августа 2019
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Amber Lake Y
|Номер модели
|i7-1065G7
|i7-10510Y
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1377
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.5 ГГц
|Множитель
|13x
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|7 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|LPDDR3-2133, DDR3L-1600
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|33.33 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт Intel Core i7 10510Y
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|10
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|SSE4.1
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