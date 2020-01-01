Intel Core i7 1065G7 против i7 1060NG7
Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i7 1060NG7 на 1.2 ГГц (c Turbo Boost до 3.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 3% выше частота в Turbo Boost (3.9 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 1060NG7
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
- На 33% ниже чем у Core i7 1065G7 пиковое энергопотребление – 10 vs 15 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +1%
446
441
Cinebench R20 (многоядерный)
1530
Core i7 1060NG7 +2%
1560
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1065G7 +31%
2496
1906
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7 +45%
8943
6154
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +10%
1166
1064
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +68%
4026
2390
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|20 марта 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Ice Lake Y
|Номер модели
|i7-1065G7
|i7-1060NG7
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1526
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel Iris Plus Graphics G7
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|3.8 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|12x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|48КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|2МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|LPDDR4-3733
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|58.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт Intel Core i7 1060NG7
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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