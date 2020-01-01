Intel Core i7 1065G7 против i7 10610U
Что лучше: Intel Core i7 1065G7 на 1.3 ГГц (c Turbo Boost до 3.9) или i7 10610U на 1.8 ГГц (c Turbo Boost до 4.9)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1065G7
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
Причины выбрать Intel Core i7 10610U
- Появился на 10 месяцев позже чем соперник
- На 26% выше частота в Turbo Boost (4.9 ГГц против 3.9 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +3%
446
431
Cinebench R20 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +20%
1530
1275
Passmark CPU (одноядерный)
2496
Core i7 10610U +1%
2511
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1065G7 +23%
8943
7259
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1065G7 +5%
1166
1109
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1065G7 +10%
4026
3651
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 августа 2019
|13 мая 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Comet Lake-U
|Номер модели
|i7-1065G7
|i7-10610U
|Сокет
|BGA-1526
|BGA-1528
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7
|Intel UHD Graphics 620
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|1.3 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|4.9 ГГц
|Частота шины
|-
|100 МГц
|Множитель
|13x
|18x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|4 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|256КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2666, LPDDR3-2133, LPDDR4-2933
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|45.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1065G7
|Сайт Intel Core i7 10610U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|-
|16
|Набор инструкций
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
|-
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