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Intel Core i7 1068NG7 против AMD Ryzen 5 3500U

Intel Core i7 1068NG7
Intel Core i7 1068NG7
VS
AMD Ryzen 5 3500U
AMD Ryzen 5 3500U

Что лучше: Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или AMD Ryzen 5 3500U на 2.1 ГГц (c Turbo Core до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3500U and 1068NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • На 22.54 ГБ/c (63%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 10 против 12 нанометров
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3500U
  • На 46% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +48%
10593
Ryzen 5 3500U
7137
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1068NG7 и AMD Ryzen 5 3500U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2020 6 января 2019
Цена в момент релиза 426 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake Zen+
Номер модели i7-1068NG7 -
Сокет BGA1344 FP5
Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics 940 Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.3 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 21x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 128КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-2400
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 35.76 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1068NG7 Сайт AMD Ryzen 5 3500U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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