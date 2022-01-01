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Intel Core i7 1068NG7 против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i7 1068NG7
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i7 1068NG7
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц или AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 1068NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 28 vs 45 Ватт
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1068NG7
4563
Ryzen 7 6800H +187%
13117
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1068NG7 и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 января 2020 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Ice Lake-U Rembrandt
Номер модели i7-1068NG7 -
Сокет BGA-1344 FP7
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 4 8
Количество потоков 8 16
Частота 2.3 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 32x
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU) AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 512 768
TMUs 64 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки - 12
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 1068NG7
н/д
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ -
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1068NG7 Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 20

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Комментарии

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