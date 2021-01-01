Intel Core i7 1068NG7 против AMD Ryzen 7 PRO 5850U
Что лучше: 4-ядерный ноутбучный Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 PRO 5850U с 8-ядрами на 1.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
Причины выбрать AMD Ryzen 7 PRO 5850U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 46% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1414 и 1175 баллов
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.4 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
453
Ryzen 7 PRO 5850U +19%
538
Cinebench R20 (многоядерный)
1730
Ryzen 7 PRO 5850U +150%
4320
Passmark CPU (одноядерный)
2600
Passmark CPU (многоядерный)
10638
Geekbench 5 (одноядерный)
1155
Ryzen 7 PRO 5850U +22%
1405
Geekbench 5 (многоядерный)
4399
Ryzen 7 PRO 5850U +84%
8100
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|1 января 2020
|16 марта 2021
|Цена в момент релиза
|426 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Zen 3
|Номер модели
|i7-1068NG7
|-
|Сокет
|BGA1344
|FP6
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|16
|Частота
|2.3 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|19x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|Сайт AMD Ryzen 7 PRO 5850U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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