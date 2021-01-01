Intel Core i7 1068NG7 против Apple M1
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц или Apple M1 с 8-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
90
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
34
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
98
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
71
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
Причины выбрать Apple M1
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 50% ниже чем у Core i7 1068NG7 пиковое энергопотребление – 14 vs 28 Ватт
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1735 и 1239 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9.95 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +11%
458
412
Cinebench R20 (многоядерный)
1753
Apple M1 +22%
2137
Passmark CPU (одноядерный)
2591
Apple M1 +45%
3768
Passmark CPU (многоядерный)
10538
Apple M1 +45%
15279
Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Apple M1 +41%
1761
Geekbench 5 (многоядерный)
4662
Apple M1 +64%
7634
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|1 января 2020
|20 ноября 2020
|Цена в момент релиза
|426 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake U
|Icestorm and Firestorm
|Номер модели
|i7-1068NG7
|-
|Сокет
|BGA1344
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Apple M1 GPU
Производительность
|Количество ядер
|4
|8
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|2.1 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|23x
|0x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|320КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|16 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|14 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|68.25 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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