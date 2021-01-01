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Intel Core i7 1068NG7 против Apple M1 Max

Intel Core i7 1068NG7
VS
Apple M1 Max
Intel Core i7 1068NG7
Apple M1 Max

Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 1068NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
  • На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
  • На 7% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 28 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Max
  • Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
  • На 351.3 ГБ/c (603%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1267 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i7 1068NG7
1256
M1 Max +24%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i7 1068NG7
4621
M1 Max +173%
12634
Passmark CPU (одноядерный)
Core i7 1068NG7
2526
M1 Max
н/д
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1068NG7
10307
M1 Max
н/д
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1068NG7
1268
M1 Max +42%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1068NG7
4748
M1 Max +170%
12822

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1068NG7 и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 января 2020 18 октября 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Ice Lake U -
Номер модели i7-1068NG7 -
Сокет BGA-1344 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Apple M1 Max GPU (32-core)

Производительность

Количество ядер 4 10
Количество потоков 8 10
Частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 23x -
Скорость шины 4 ГТ/c -
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) -
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 30 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1296 МГц
Шейдерные блоки 512 4096
TMUs 64 256
ROPs 8 128
TGP 15 Вт 60 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i7 1068NG7
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1068NG7 -
Версия PCI Express 3.0 -
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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