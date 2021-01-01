Intel Core i7 1068NG7 против Apple M1 Max
Что лучше: 4-ядерный Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц или Apple M1 Max с 10-ядрами на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
99
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
74
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
96
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
90
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
- На 28% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.2 ГГц)
- На 7% ниже чем у M1 Max пиковое энергопотребление – 28 vs 30 Ватт
Причины выбрать Apple M1 Max
- Появился на 1 год и 10 месяцев позже чем соперник
- На 351.3 ГБ/c (603%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 6 физических ядер больше
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1777 и 1267 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1256
M1 Max +24%
1554
Cinebench R23 (многоядерный)
4621
M1 Max +173%
12634
Passmark CPU (одноядерный)
2526
Passmark CPU (многоядерный)
10307
Geekbench 5 (одноядерный)
1268
M1 Max +42%
1804
Geekbench 5 (многоядерный)
4748
M1 Max +170%
12822
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|1 января 2020
|18 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Ice Lake U
|-
|Номер модели
|i7-1068NG7
|-
|Сокет
|BGA-1344
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
Производительность
|Количество ядер
|4
|10
|Количество потоков
|8
|10
|Частота
|2.3 ГГц
|2.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|23x
|-
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|-
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|24МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|30 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU)
|Apple M1 Max GPU (32-core)
|Частота GPU
|300 МГц
|450 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1296 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|4096
|TMUs
|64
|256
|ROPs
|8
|128
|TGP
|15 Вт
|60 Вт
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|8
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|409.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|-
|Версия PCI Express
|3.0
|-
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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