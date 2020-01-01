Intel Core i7 1068NG7 против i3 10100
Что лучше: Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i3 10100 на 3.6 ГГц (c Turbo Boost до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
- На 57% ниже чем у Core i3 10100 пиковое энергопотребление – 28 vs 65 Ватт
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 16.7 ГБ/c (40%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 2 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать Intel Core i3 10100
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-2666
- На 5% выше частота в Turbo Boost (4.3 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +2%
453
443
Cinebench R20 (многоядерный)
1726
Core i3 10100 +32%
2279
Passmark CPU (одноядерный)
2581
Core i3 10100 +1%
2616
Passmark CPU (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +19%
10521
8847
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i7 1068NG7 +12%
1227
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i7 1068NG7 +12%
4667
4172
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 января 2020
|1 мая 2020
|Цена в момент релиза
|426 долларов
|-
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Ice Lake
|Comet Lake
|Номер модели
|i7-1068NG7
|i3-10100
|Сокет
|BGA1344
|BGA-1200
|Интегрированная графика
|Intel Iris Plus Graphics 940
|Intel UHD Graphics 630
Производительность
|Количество ядер
|4
|4
|Количество потоков
|8
|8
|Частота
|2.3 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|23x
|37x
|Скорость шины
|4 ГТ/c
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|48КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|256КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|6МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|28 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4-3733
|DDR4-2666
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|58.3 ГБ/c
|41.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i7 1068NG7
|Сайт Intel Core i3 10100
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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