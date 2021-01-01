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Intel Core i7 1068NG7 против i3 1125G4

Intel Core i7 1068NG7
VS
Intel Core i3 1125G4
Intel Core i7 1068NG7
Intel Core i3 1125G4

Что лучше: Intel Core i7 1068NG7 на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.1) или i3 1125G4 на 0.9-2.0 ГГц (c Turbo Boost до 3.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 4-х ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1125G4 and 1068NG7
Причины выбрать Intel Core i7 1068NG7
  • На 11% выше частота в Turbo Boost (4.1 ГГц против 3.7 ГГц)
  • На 10% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1317 и 1200 баллов
Причины выбрать Intel Core i3 1125G4
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i7 1068NG7 и i3 1125G4

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 января 2020 1 сентября 2020
Цена в момент релиза 426 долларов -
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Кодовое имя Ice Lake U Tiger Lake UP4
Номер модели i7-1068NG7 i3-1125G4
Сокет BGA1344 BGA-1449
Интегрированная графика Iris Plus Graphics G7 (64 EU) UHD Graphics Xe G4

Производительность

Количество ядер 4 4
Количество потоков 8 8
Частота 2.3 ГГц 0.9-2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 23x 9-20x
Скорость шины 4 ГТ/c 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 48КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1250КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 12-28 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Plus Graphics G7 (64 EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 64 24
ROPs 8 12
Вычислительные блоки - 48
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Core i7 1068NG7
н/д
Core i3 1125G4
0.84 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4-3733 DDR4-3200, LPDDR4x-3733
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 58.3 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i7 1068NG7 Сайт Intel Core i3 1125G4
Версия PCI Express 3.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Конкуренты

1. Intel Core i7 1065G7 или i7 1068NG7
2. Intel Core i7 10510U или i7 1068NG7
3. Intel Core i7 1060NG7 или i7 1068NG7
4. Intel Core i5 1135G7 или i3 1125G4
5. Intel Core i5 10210U или i3 1125G4
6. AMD Ryzen 5 5500U или Intel Core i3 1125G4
7. AMD Ryzen 3 5300U или Intel Core i3 1125G4
8. Intel Core i3 1005G1 или i3 1125G4

Комментарии

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